VIDÉOS. “Giant !” : un Nordiste récompensé à Hollywood pour son documentaire sur les Gayant de Douai

Géant ! Bande annonce du documentaire

Thomas Deshays et ses Gayants de Douai au 12/13 : "Ils ont été éblouis par les Géants !"

Les Gayants, stars d'Hollywood ? Le Douaisiena présenté ce week-end à Hollywood son documentaire "Géant !" (en anglais, "Giant !") consacré aux Gayant de Douai... et il a reçu l'"" d'un festival consacré aux documentaires indépendants.Le Nordiste expatrié depuis sept ans aux États-Unis y raconte avoir été pris de nostalgie et de mal du pays : il emmène alors deux amis américains dans les Hauts-de-France pour leur faire découvrir la région, et en particulier Douai et son folklore."Je ne m'attendais pas, en partant il y a sept ans à New York, que la ville me manquerait à ce point" avait confié le réalisateur du documentaire au JT du 12/13 en mars 2018, "et au fond je me suis rendu compte à quel point il était fondamental pour moi, pour garder ma bonne humeur, de faire ce documentaire sur les Géants."Ses amis américains "voulaient pas trop se renseigner parce qu'ils voulaient se laisser surprendre. Ils ont été éblouis par les Géants ! C'était parfois difficile de leur faire exprimer encore davantage leur point de vue, ils ne voulaient pas passer pour des touristes américains un peu stupides, mais en réalité leur visage, leurs yeux parlent pour eux.."