Les villes du Nord jumelées avec des villes polonaises classées “anti-LGBT” vont-elles stopper leur jumelage ?

"L'Atlas de la haine" recense les prises de position des communes polonaises sur les droits LGBT / © atlas nienawiści

"La résolution contre l'idéologie LGBT". Elle doit permettre selon les mots de certains conseillers municipaux de s'opposer "fermement à l'endoctrinement des milieux LGBT, car il s'agit d'une forme de totalitarisme visant à inculquer certaines idéologies et opinions contraires au droit naturel et à notre tradition chrétienne nationale."



"La charte des droits des familles des collectivités locales". Stary Sacz (jumelée à Lambres-Lez-Douai) est une nouvelle fois concernée ainsi que Mielec, jumelée à Douchy-les-Mines et du district de Wielun, lié lui à Estaires.



Douai, Estaires, Lambres-Lez-Douai et Douchy-les-Mines sont toutes les quatre jumelées à des villes polonaises qui ont pris des arrêtés anti LGBT (Lesbienne, gay, bisexuel et transgenre) durant l'année 2019. Des arrêtés qui affichent ouvertement l'hostilité de ces communes aux personnes LGBT et qui sont dénoncés par des associations, en France et en Europe.Dans le Loiret, une commune a décidé de suspendre "ses relations officielles" avec sa ville jumelée pour protester , raconte Têtu.Le conseil municipal de Saint-Jean-de-Braye a adopté cette position en justifiant que "La France s’est engagée en faveur de la lutte contre les violations des droits de l’Homme fondées sur l’orientation sexuelle. Élus de Saint-Jean-de-Braye, nous réaffirmons que les droits de l’Homme doivent s’appliquer sans discrimination à chaque être humain, indépendamment de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. Nous demandons que les libertés individuelles de tous s’appliquent sans entrave."A la différence de Saint-Jean-de-Braye, dans le Nord, les élus ne semblent pas au courant. C'est le cas de Bruno Ficheux, maire d'Estaires, qui vient d'apprendre la nouvelle avec "une grande stupeur". La communauté de communes d'Estaires est jumelée avec celle de Weilun, située dans le centre est de la Pologne, et qui est classée comme étant "anti-LGBT"."Je vais me rapprocher de la ville du Loiret, on va prendre des renseignements pour comprendre le pourquoi du comment et contacter Wielun aussi. Je ne savais pas qu'ils avaient la possibilité de prendre ce type d'arrêté", reconnaît-il. "Ici, à Estaires, on est LGBT friendly", tient à préciser le maire. "J'avais entendu dire que lors des dernières élections municipales à Wielun, des listes catholiques avaient fait de bons scores, mais j'ignorais tout de leur influence."Les autres communes, contactées, n'ont pas encore donné leurs réponses.Chacune de ces communes ont pris des arrêtés "anti-LGBT". Elles sont recensées par des associations de défense des droits LGBT en Pologne qui ont même réalisé un "Atlas de la haine".Sur l'Atlas, en rouge, on retrouve les communes qui ont pris des décisions allant à l'encontre des droits LGBT, en jaune, celles qui n'ont pas encore statué sur le sujet mais où un lobby anti-LGBT serait très présent et enfin, en vert, les communes qui ont rejeté de tels arrêtés.Les communes sont considérées comme des zones anti-LGBT lorsqu'elles ont adopté une de ces deux résolutions : Dans la déclaration adoptée par le conseil municipale de Pulawy , jumelée avec Douai, on peut lire : "Nous n'accepterons pas l'installation illégale d'agents du politiquement correct dans les écoles. Nous ferons de notre mieux pour empêcher les groupes d'infériorité intéressés par la sexualisation précoce des enfants et des adolescents polonais." Stary Sacz, jumelée avec Lambres-lez-Douai l'a aussi adoptée.Le seul mariage reconnu dans cette charte est "l'union de la femme et de l'homme" et est directement lié à l'idée de famille. Il est précisé que "l'importance de la famille, du mariage et de la parentalité soit également affirmée dans le domaine des institutions culturelles."L'arrêt du financement des associations LGBT est aussi sous-entendu : "Les programmes de coopération avec les organisations sociales prennent en compte le principe du renforcement de la famille et du mariage et excluent le financement de projets qui portent atteinte à ces valeurs."Pour l'instant, aucune ville du Nord n'a suspendu ses relations avec sa ville jumelée.Au début du XXe siècle, des centaines de milliers de Polonais étaient venus travailler dans le Nord et le Pas-de-Calais, expliquant le nombre important de villes jumelées entre les deux départements et la Pologne.