Violences conjugales : les premiers bracelets anti-rapprochement déployés à Douai

Dupond-Moretti a désigné Douai comme "site-pilote" de cette expérimentation, comme quatre autres juridictions

📜Le décret relatif à la mise en œuvre du bracelet anti-rapprochement est paru au Journal officiel. Il vise à :

➡️ Protéger les victimes de violences conjugales

➡️ Prévenir la récidive

➡️ Sortir du cycle des violences

Les femmes victimes de violences étaient très en attente suite aux annonces du gouvernement Delphine Beauvais, présidente de Solidarité Femmes Accueil (SOLFA)

En attendant les premiers résultats, la mesure a été favorablement accueillie. Du bracelet anti-rapprochement,Delphine Beauvais n’en dit que du bien."On accueille ça de manière extrêmement positive, explique la présidente de Solidarité Femmes Accueil (SOLFA), qui possède justement une antenne à Douai. C’est un nouvel outil de protection, dont l’usage fait en Espagne a été bénéfique."Substitut général à la cour d’appel de Douai, et référent sur la thématique des violences conjugales sur le ressort de la cour d’appel de Douai (le dispositif s’appliquera dans le cadre du tribunal judiciaire),– un dispositif de téléprotection permettant d’alerter les forces de l’ordre pour les personnes vulnérables et en grave danger (victimes de viol ou de violences conjugales) – et une "protection physique".Le dispositif, promis lors du Grenelle des violences conjugales en 2019 pour lutter contre les violences femmes aux femmes, a été lancé jeudi par le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, à la veille de son déploiement.(Angoulême, Bobigny, Pontoise et Aix-en-Provence). "Il n’y a pas de spécificité douaisienne, ni de pic qui justifie ça, les cinq juridictions ont été reparties de manière uniforme sur le territoire", précise Mehidine Faroudj."Un outil absolument formidable, une véritable avancée", a salué sur RTL le garde des Sceaux à propos d’un dispositif qui sera étendu à l’ensemble du territoire d’ici à la fin d’année 2020. Le bracelet électronique qui s’accroche à la cheville permet de géolocaliser les auteurs de violence et de déclencher un système d’alerte lorsque ces derniers s’approchent au-delà du périmètre défini par le législateur :Le dispositif, qui marche via une plateforme de téléassistance, permet aux forces de l’ordre d’être alertés si le titulaire du bracelet s’approche trop près de sa victime (elle possède un boîtier).Et si 1 000 bracelets sont déjà disponibles, le chiffre du nombre de bracelets à disposition du tribunal judiciaire de Douai n’a pas encore filtré.Alors que le nombre de féminicides a fortement augmenté en 2019 – avec 146 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, contre 121 en 2018 –, le bracelet pourra être administré sur décision d’un juge, à la fois dans le cadre d’une procédure pénale, mais aussi en procédure civile. Dans ce cas, il faudra alors demander l’accord du conjoint avant la pose du bracelet. S’il refuse, le juge pourra saisir le parquet pour qu’il ouvre une enquête pénale.Et entre-temps, Delphine Beauvais craint que "le refus d’un auteur retarde la protection des femmes" et permette un passage à l’acte. "On verra à l’usage", juge la présidente de SOLFA, qui précise que "les femmes victimes de violences étaient très en attente suite aux annonces du gouvernement".Et si le référent sur la thématique des violences conjugales sur le ressort de la cour d’appel de Douai Mehidine Faroudj reconnaît qu’il y aura "une phase d’appropriation du dispositif", les premiers bracelets anti-rapprochement pourraient être utilisés très prochainement.