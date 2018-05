Vred : ivre, il percute une voiture, refuse le constat et sort de chez lui avec deux fusils

Un jeune homme a été interpellé pour menaces avec armes à Vred, dans le Douaisis, à la suite d'un différend avec un autre automobiliste.



Les faits se sont produits lundi soir, peu avant 23 heures. Deux voitures entrent en collision rue Edmont Simon. L'un des deux automobilistes, âgé de 24 ans, conduisait sous l'emprise de l'alcool et, peut-être pour cette raison, refuse de signer un constat.



Il regagne alors son domicile, puis en ressort quelques instants plus tard avec deux fusils de chasse et s'en sert pour menacer le conducteur de la voiture accidentée.



Pas de coup de feu tiré

Aucun coup de feu n'a été tiré et l'homme est ensuite rentré chez lui, mais les policiers ont été requis par un témoin et ont procédé à son interpellation dans la soirée.