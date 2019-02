Warlaing : pour un différend de garde d'enfant, il fonce en voiture sur son ex et son nouveau compagnon

Il s'agirait d'un différend au sujet d'une garde d'enfant, qui a dégénéré jeudi soir à Warlaing, près de Douai (Nord). Vers 21h50, un homme de 39 ans a volontairement foncé, au volant de son véhicule, sur son ex et son nouveau compagnon. Les faits se sont produits devant le domicile des ex-beaux-parents.



Le suspect a pris la fuite juste après les faits. Blessées, les deux victimes ont été transportées au centre hospitalier de Valenciennes. Elles souffrent de blessures légères, selon la police.



Le mis en cause a été interpellé plus tard dans la soirée, à Cantin, avec le concours des services de gendarmerie. il a été placé en garde à vue au commissariat de Douai.