Waziers : un appel à témoins lancé après la disparition d'un homme de 47 ans

La police du Nord a lancé un appel à témoins après la disparition de Philippe Ménager ; une disparition jugée inquiétante. L'homme âgé de 47 ans n'a pas donné signe de vie depuis le 7 juin, date à laquelle il a quitté son domicile situé à Waziers, près de Douai.



Né en 1971, Philippe Ménager mesure 1m70, porte plusieurs tatouages et a les cheveux blancs et les yeux bruns. On ignore quelle tenue il portait lorsqu'il est parti de chez lui. Il serait susceptible de se trouver sur le territoire de Belfort.



Quiconque possède des informations susceptible d'assister les enquêteurs peut joindre la police de Douai au 06.23.24.27.97 (heures ouvrées) ou bien le 03.27.92.38.62 (hors heures ouvrées)