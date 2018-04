Waziers : une vingtaine d'animaux saisie par la fondation Brigitte Bardot chez une dame de 75 ans

Ce vendredi, l'équipe de laest intervenue dans une habitation dans un état d'"insalubrité extrême"., les équipes ont monté une intervention conjointe avec la police et les services vétérinaires. La personne de 75 ans n'est pas en opposition mais ce seraitd'après Elodie Gérome, bénévole de la fondation, présente sur place. "Elle a fait l'objet d'une précédente intervention en 2008 avec interdiction de posséder un animal durant 5 ans".La propriétaire placée sous curatelle a été hospitalisée en attendant un éventuel placement. Elodie décrit "des excréments qui jonchent le sol" et un logement deavec des chats "qui se cachent partout dans les placards"et sont difficiles à saisir pour les équipes sur place.Au final, les bénévoles ont récupéré, "des animaux mal nourris et malades". Ils seront placés dans un des refuges de la fondation, en Normandie.