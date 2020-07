Waziers : trois blessés dans un accident provoqué par un mineur au volant

Accident entre 3 🚙 ce jour à Waziers. Le bilan fait état de trois blessés dont deux grièvement. D'importants moyens Sapeurs-pompiers sur les lieux. pic.twitter.com/8EKS0c7YdT — SDIS 59 (@Sdis59) July 27, 2020

Mineur au volant

Les images sont impressionnantes, et d'importants moyens de secours ont été déployés lundi après un accident de la route impliquant trois voitures survenu vers 16h dans le quartier de la Clochette à Waziers, près de Douai.Des pompiers de Douai, Sin-le-Noble et Somain, ainsi que des équipes de SAMU ont été mobilisés. Deux blessés, considérés comme graves au départ, ont été transportés au centre hospitalier de Dechy.Il semblerait que leurs blessures soient finalement plus légères, selon une source policière ce mardi. Trois personnes au total ont été touchées.Les causes et les circonstances de l'accident restent encore à préciser, mais selon les premiers éléments de l'enquête, c'est un mineur de 17 ans qui en serait à l'origine.Au volant d'une Renault Mégane break, il a accroché une Citroën C5 en tentant de la doubler, avant de percuter une Twingo qui redémarrait d'un stop.Le jeune homme a éé interpellé et placé en garde à vue. Il a déclaré qu'il était en conduite accompagnée avec sa mère à ses côtés. Or, la présence de cette dernière sur les lieux de l'accident reste à vérifier.