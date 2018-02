Douchy-les-Mines : un policier se suicide avec son arme de service

Un fonctionnaire de police s'est donné la mort avec son arme de service à son domicile de Douchy-les-Mines, jeudi 22 février vers 6 heures, selon des sources syndicales concordantes.



En poste à Valenciennes

Le policier, âgé de 41 ans et père de quatre enfants, dont un bébé de six mois, était en fonction à Valenciennes.



Si son acte semble "d'ordre personnel", rien ne laissait a priori présager un tel drame. "Ça a été un choc" confie une source au sein d'Alliance CRS



"Tout avait l'air de bien se passer d'après plusieurs de ses collègues" confirme également Fabrice Danel, du syndicat SGP Police FO,



Il s'agit du troisième suicide de policier dans le Nord depuis le début de l'année, après ceux survenus à Dunkerque et à Lambersart ; et le douzième en France. En 2017, 52 policiers s'étaient donné la mort, un triste record.