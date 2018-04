Du stage au cinéma, les apprentis cascadeurs se forment au Cateau-Cambrésis

Campus Univers Cascades Quand tu es en retard pour les exams #CUC #ecoledecascade #formation #cascadeur #stuntschool #campus #stuntman #training #chute #cascades #voiture

Formation par des professionnels

De l'école au cinéma, les apprentis cascadeurs se forment au Cateau-Cambrésis

Il prend des risques, et en fait c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on recherche

Une apprentie chez Luc Besson

, combattre au bâton, jouer la comédie, aussi.... Ce n'est pas n'importe quelle école qui propose ce type d'exercices pratiques dans sa formation. Le Campus Univers Cascade forme des cascadeurs depuis dix ans au Cateau-Cambrésis, et", note Franck Blanc, directeur adjoint de Campus Univers Cascades, qui explique que "d'être passé par chez nous, c'est forcément un gage que la personne est un bon cascadeur, mais qu'au moins il aura eu une formation par des professionnels."Et justement, ce jour-là, les élèves ont pour professeur Jérôme Gaspard, cascadeur professionnel et spécialiste des chutes vertigineuses ou de la torche humaine, doublure notamment de Vincent Cassel ou Tomer Sisley."Le risque, c'est le fondement de notre métier, donc gérer son stress, gérer sa peur, c'est super important, c'est primordial" enseigne-t-il.Cette peur, mieux vaut la gérer lorsqu'il s'agit d'esquiver une voiture qui roule vers vous. Ou lorsque, comme Rémi, on essaie de rester accroché sur le toit d'une voiture en zig-zag."Il prend des risques, et en fait c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on recherche" observe l'intervenant. La quarantaine d'élèves venus de toute l'Europe pourra ensuite travailler pour des parcs d'attractions ou dans des spectacles de rue. Voire au cinéma, pour les plus chanceux et talentueux d'entre eux."J'ai commencé par les arts martiaux, c'est ce qui a fait que je voulais faire de la cascade" confie Aurélia Agel, apprentie cascadeuse et qui a déjà servi de doublure à l'actrice principale du prochain film de Luc Besson.La formation s'organise autour de stages qui s'échelonnent sur deux ans.