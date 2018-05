4 Jours de Dunkerque - 3e étape: Bouhanni se rassure, Dupont nouveau leader

Le réveil de Nacer Bouhanni

Jusque-là en manque de résultats,a pris le meilleur au sprint sur le Belge(Wanty Groupe Gobert), nouveau leader du classement général, et le Néerlandais(Roompot).Unea longtemps animé cette étape de plaine. Le Néerlandais(Roompot), l'Irlandais(Aqua Blue Sport) et les Français(Roubaix Lille Métropole) et(Delko Marseille Provence KTM) ont longtemps résisté au peloton mais ont été repris à 2 kilomètres de l'arrivée.Parfaitement emmené par ses équipiers dans la ligne droite finale,, mis sous pression par sa direction, qui attend des résultats pour l'emmener sur le Tour de France, a pris la roue du Lituanien(Delko Marseille Provence KTM) et l'a facilement débordé.Bien placé mais incapable de passer devant Bouhanni, Dupont, très régulier depuis le début de la semaine, prend une deuxième place synonyme de maillot rose grâce aux bonifications distribuées sur la ligne.L'ancien leader, le Français(Vital Concept), et l'Allemand(Lotto Soudal), vainqueur mercredi, ont terminé au-delà du top 10.