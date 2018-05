Double opération pour @bryancoquard @VitalConcept_CC qui reprend le maillot rose suite à sa victoire sur la 4ème étape #4JDD pic.twitter.com/fuasJapxfM — 4 Jours de Dunkerque / GP des Hauts-de-France (@4JDDunkerque) 11 mai 2018

4 jours de Dunkerque - 4e étape : Bryan Coquard fait coup double !

Le Français(Vital Concept) s'est montré le plus rapide vendredi dans la quatrième étape des, entreet(Pas-de-Calais).Dans un sprint en côte, il a largement devancé le Belge J(Lotto Soudal) et le Néerlandais(Roompot) etCette première étape accidentée a, comme les jours précédents, été marquée par unematinale reprise dans le final. Un temps accompagné du Danois(Aqua Blue) et du Belge(Sport Vlaanderen), le Français(AG2R La Mondiale), dernier rescapé, a été repris à 16 kilomètres de l'arrivée.Juste après la jonction, le Français(Roubaix Lille Métropole) a tenté sa chance en solitaire mais le peloton l'a contrôlé et a mis fin à son aventure dans le dernier kilomètre. L'Allemand(Lotto Soudal) a alors joué le rôle de poisson-pilote de luxe pour son équipier Jasper de Buyst, mais le Belge n'a rien pu faire quand Coquard a accéléré à 200 mètres de la ligne.A la veille de l'étape reine, qui arrivera au sommet du, le lauréat de l'édition 2016 a repris le, abandonné jeudi, grâce aux dix secondes de bonifications glanées sur la ligne.