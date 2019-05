4 Jours de Dunkerque : Mike Teunissen remporte la dernière étape et le classement général

Démonstration néerlandaise au sprint

Classement de l'étape :

1. Mike Teunissen (NED, Jumbo-Visma), 4h21'12''

2. Dylan Groenewegen (NED, Jumbo-Visma), m.t

3. Timothy Dupont (BEL, Wanty-Groupe Gobert), m.t

4. Marc Sarreau (FRA, Groupama-FDJ), m.t

5. Bryan Coquard (FRA, Vital Concept-B&B Hotels), m.t

6. Enzo Wouters (BEL, Lotto-Soudal), m.t

7 Tom Van Asbroeck (BEL, Israel Cycling Academy), m.t

8. Kevyn Ista (BEL, Wallonie Bruxelles), m.t

9. Emiel Vermeulen (BEL, Natura4Ever-Roubaix-Lille-Métropole), m.t

10. Jens Keukelaire (BEL/Lotto Soudal), m.t Classement général final :

1. Mike Teunissen (NED/Jumbo-Visma), 25h37:41

2. Amund Grondal Jansen (NOR/Jumbo-Visma) à 24.

3. Jens Keukelaire (BEL/Lotto Soudal) à 32.

4. Anthony Turgis (FRA/Total Direct Energie) à 36.

5. Tom van Asbroeck (BEL/Israel Cycling Academy) à 39.

6. Aimé de Gendt (BEL/Wanty) à 42.

7. Anthony Delaplace (FRA/Arkéa Samsic) à 45.

8. Dimitri Claeys (BEL/Cofidis) à 45"

9. Julien Antomarchi (FRA/Natura4ever) à 45.

10. Frederik Backaert (BEL/Wanty) à 1:02



Le triomphe néerlandais est total. Mike Teunissen (Jumbo-Visma) a remporté la sixième et dernière étape des 4 Jours de Dunkerque. Leader du général, et vainqueur samedi à Cassel , le maillot rose inscrit donc son nom au palmarès de la 65ème édition de la course nordiste. Il parachève l'excellente semaine de sa formation, Jumbo-Visma, qui repart de Dunkerque avec cinq victoires d'étape et le classement général.Il n'y avait pas beaucoup de suspense avant cette dernière étape, relativement plate, qui reliait Roubaix à Dunkerque. Le peloton s'est rapidement engagé dans les dix tours du circuit final. Une échappée de six coureurs a longtemps ouvert la route, avec deux français Samuel Leroux (Roubaix-Lille Métropole) et Romain Combaud (Delko-Marseille Provence).Mais les fuyards n'ont jamais pu creuser un écart suffisant sur le peloton, emmené par les Jumbo-Visma. Le Néerlandais Elmar Reinders (Rompoot-Charles) a alors décidé de partir en solitaire mais il lui a manqué trois kilomètres pour lever les bras. Bien organisée autour de Teunissen et de son sprinteur, Dylan Groenewegen, vainqueur de trois étapes sur cette édition des 4 Jours de Dunkerque, la Jumbo-Visma n'avait pas de rival.Dans la roue de Teunissen à l'approche de la ligne d'arrivée, Groenewegen a laissé une cassure se former derrière le maillot rose. Un coup tactique parfaitement joué : malgré les efforts des autres sprinteurs, Teunissen s'est tranquillement imposé sur la ligne d'arrivée. Il devance même son coéquipier Groenewegen qui a réglé le sprint des poursuivants. Premier français, Marc Sarreau (Groupama-FDJ) termine quatrième, juste devant Bryan Coquard (Total Direct Energie), seul vainqueur d'étape non-néerlandais cette année Au classement général, la Jumbo-Visma s'offre un doublé avec la victoire de Teunissen 24 secondes devant son coéquipier Armund Grondal Jansen. Le premier tricolore, Anthony Turgis (Total Direct Energie) est quatrième à 36 secondes. Au palmarès, Teunissen succède à Dimitri Claeys (Cofidis), vainqueur en 2018 et huitième cette année.