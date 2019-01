L'affiche 2019 du Carnaval de Dunkerque dévoilée

Cette nouvelle affiche duravira les amateurs de BD belge et de la fameuse, le style caractéristique det, les pères respectifs de Tintin et Blake & Mortimer."L’affiche s’adresse à tout le monde, y compris aux enfants, et le carnaval est aussi plein de poésie", a expliqué l'illustrateur dunkerquois, à nos confrères de La Voix du Nord . "D’où un choix iconographique comme celui de la ligne claire, qui parle à tout le monde."Le coup d'envoi officiel du Carnaval de Dunkerque 2019 sera donné, suivie le 9 février par le bal du Chat Noir. Les festivités se concluront le 23 mars avec le bal du Printemps.