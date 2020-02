Agression à Dunkerque-Malo en marge du Bal du Chat noir : Kevin Desmidt est sorti du coma

"Kevin est sorti du coma". C'est ce qu'écrit, avec l'accord des parents du jeune homme, l'Amicale des Sapeurs-pompiers de Malo sur sa page Facebook . L'état de santé du jeune homme de 27 ans, agressé en marge du bal du Chat Noir au Carnaval de Dunkerque, dans la nuit du 1er au 2 février s'améliore."Le chemin est encore long, mais son état s’améliore de jour en jour, peut-on également lire. Ses parents et sa compagne tiennent encore à remercier chacune et chacun d’entre vous pour vos messages de soutien envers notre collègue et le réconfort que vous leur avez apporté."Quatre jeunes hommes âgés de 16 à 20 ans ont été mis en examen dans le cadre de l'enquête autour de cette agression violente . Le motif de l'agression, qui se serait déroulée très vite, n'est pour l'heure pas connue. La thèse d'une agression gratuite n'est pas exclue.