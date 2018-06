Les agriculteurs projettent de bloquer la raffinerie de Dunkerque

Jusqu'au 13 juin... voire plus

Choisir de bloquer les raffineries, c'est un moyen de se faire entendre par le gouvernement

Treize sites bloqués

Les agriculteurs veulent bloquer l'approvisionnement en carburant pour dénoncer le "" du gouvernement sur les accords internationaux et les importations de matières premières.La FNSEA, principal syndicat agricole, et les Jeunes agriculteurs ont annoncé pour lundi 11 le début d'un mouvement de blocage à travers la France des raffineries et dépôts de carburant, pour. Dans le Nord, ce sera lCes blocages sont prévus, mais seront reconductibles. Ils sont largement soutenus par les associations spécialisées de la FNSEA qui rassemblent les éleveurs de bovins, porcins et laitiers ainsi que les producteurs d'oléoprotéagineux.En ligne de mire des paysans, la bio-raffinerie Total de La Mède (Bouches-du-Rhône), qui va utiliser, à compter de sa mise en service cet été,, une concurrence redoutée par les producteurs de colza français et qui a donc grandement inspiré le ton de la révolte du monde agricole."Choisir de bloquer les raffineries, c'est un moyen de se faire entendre par le gouvernement, car ce sont les symboles de ces importations distorsives", explique Jérôme Despey, secrétaire général de la FNSEA, qui dénonce "le double langage du gouvernement sur les accords internationaux et les négociations bilatérales qui autorisent des contingents d'importation complémentaires qui viennent déstabiliser l'ensemble des filières en France".Officiellement, 13 sites seront bloqués à Dunkerque, mais aussi à Donges (Loire-Atlantique), Gonfreville l'Orcher, Coignières (Yvelines), Gennevilliers (Hauts-de-Seine), Grandpuits (Seine-et-Marne), Vatry (Marne), Strasbourg, Cournon (Puy-de-Dôme), Lyon et Feyzin (Rhône), La Mède (Bouches-du-Rhône) et Toulouse.Un chiffre à mettre en perspective avecdont environ 90 dépôts principaux, que compte la France. Le carburant est acheminé des raffineries aux dépôts par un réseau d'oléoducs de 6.000 km, ainsi que par barge et par train.La FNSEA a indiqué à l'AFP que les barrages débuteraient dès 7h45 le lundi, certains à 11h, dans la configuration suivante : une centaine de personnes sur chacun des sites, avec une tente, des barbecues et des tracteurs, dans une ambiance qualifiée de "conviviale".