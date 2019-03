L'Apollo en maintenance à Dunkerque : comment l’éolien offshore pourrait profiter au port

Le projet de Moulins de Flandre

L'Apollo, dernier navire de @DEMEgroup vue de haut au chantier naval de @damen dans le port de #Dunkerque pic.twitter.com/pYNnzu1gd4 — @MoulinsDeFlandre (@MoulinsFlandre) 18 mars 2019



Démontrer un "ancrage territorial à court, moyen et long terme"

Visite de l'Apollo, navire conçu pour l'installation d'éoliennes en mer

Un reportage de Didier Pithon et Flavien Bellouti - France 3 Hauts-de-France

: l'Apollo – actuellement en "cale sèche" sur le port de Dunkerque – est loin de passer inaperçu. Ce navire peut être déployé pour les services à l’, en se concentrant en particulier sur lemais est aussi conçu pour l'installation d'éoliennes en milieu marin.Il pourrait ainsi apparaître prochainement au large de Dunkerque, où est prévu l’installation d’. C’est en tout cas le souhait de Moulins de Flandre , consortium industriel européen qui espère bien décrocher le marché.Installé sur ces quatre pieds, l'Apollo donne le sentiment de. Comme l’explique Guillaume Fallourd, conducteur de travaux aux Moulins de Flandre, "la principale particularité de l’Apollo ce sont ses jambes, plus de 106m, qui lui permet d’opérer dans des profondeurs d’eau très importantes". Quatre jambes qui vont permettre à ce navire de haute technologie de, en allant jusqu'à 65 m. Il dispose aussi d’uneEntre le groupe belge Deme, ses bateaux de gros travaux en mer, et le chantier naval dunkerquois Damen, c'est déjà. Shell, de son côté a déjà collaboré dans un passé récent avec des entreprises dunkerquoises comme Entrepose ou Dillinger. Le consortium qu'ils forment avec Quadran Energies Marines cherche ainsi à démontrer son "".Coconstruire, avec l’ensemble des acteurs du Dunkerquois,, c’est l’argument n°1 de Stéphane Cicolella, directeur de la transition énergétique pour Shell-France : "Localement,dans cette industrie qui se développe, d’abord en Europe du Nord et maintenant de plus en plus en France. Et on espère, nous, pouvoir participer à ça".Reste queont présenté leur propre dossier devant la direction de la transition énergétique. L'appel d'offres de Dunkerque est le troisième lancé par l'Etat français pour développer les éoliennes marines "posées" (par opposition aux turbines flottantes) en France.