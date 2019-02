Après les bus gratuits, Dunkerque lance des bus 100% électriques

DK’Bus entame une nouvelle révolution

La discothéque DK'Bus

Depuis lundi,Un choix qui s'inscrit dans un double objectif : faire des économies et moins polluer. La ville offre déjà depuis la rentrée de septembre,7 jours sur 7."Même si nos bus roulent essentiellement au gaz, nous avons envisagé de réduire les coûts de fonctionnement. Avec cette démarche d'économies, la ville et DK'Bus souhaitent s'inscrire dans une démarche environnementale" explique Sébastien Handtschoewercker, en charge de la communication de DK'Bus.Ce sont des bus électriques d’une taille plus petite que les bus classiques. Ils sont conçus pour fonctionner en totale autonomie, toute une journée,. Ils devront être rechargés au dépôt, à tour de rôle toute la nuit.Les “midibus” font 8,7 mètres de long. Ils circulent sur le parcours de la ligne 16 de DK’Bus et remplacent donc, reliant la gare et les parkings relais.Pour annoncer leur arrivée, le week end dernier,Un de ses petits bus avait pour l'occasion été transformé en discothèque.Et samedi prochain, le 9 février,de faire son apparition. Tout est prévu : atelier de maquillage, musiciens, tambour major...Une façon d'annoncer l'ouverture des hostilités du Carnaval de Dunkerque avec le bal du Chat noir."D’autres animations éphémères vont voir le jour, de façon permanente" confie Sébastien HandtschoewerckerLa ville de Dunkerque, forte de, mise sur des bus gratuits et animés, mais aussi sur des aménagements de la voirie avec des couloirs dédiés pour accroître la performance du trafic."Aujourd'hui. Nous avons des augmentations de fréquentation de plus 58% !" ajoute Sébastien Handtschoewercker.Pour finir, Dk Bus Marine et la Ville de Dunkerque proposent un service de transport durant le Carnaval. Pour se rendre ou revenir du bal via des navettes de bus, les carnavaleux pourront voyager gratuitemen en toute sécurité.