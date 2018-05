Après sa victoire à l'AG2R, Thomas Ruyant met le cap sur le Vendée Globe

A la recherche de nouveaux partenaires

Interview de Thomas Ruyant - 11 mai 2018

Une victoire en équipe et un record personnel. Thomas RuyantTransat 6.50 en 2009, sur la Route du Rhum Class 40 en 2010, et sur l'AG2R cette année, sur des supports différents.Arrivé vendredi à Saint-barthélemy,. « C’est vrai que d’avoir pu remporter différentes transats sur différents supports, ça me conforte dans mon envie de continuer encore, d’aller encore plus loin. Et puis essayer d’être présent pour le Vendée Globe 2020 qui est mon prochain objectif. Et pour ça, il va falloir que je trouve les partenaires pour m’accompagner. »Thomas Ruyant à bord du navire du Souffle du Nord . Un mois plus tard, il est contraint d'abandonner après une collision avec un objet flottant non identifié, au large de la Nouvelle-Zélande. Si le skippeur avait comme première ambition d'être présent sur la course,. Il recherche des partenaires pour assurer des conditions techniques de haut-niveau, en particulier dans les Hauts-de-France.En parallèle, la préparation de Thomas Ruyant va se concentrer sur des navires de 60 pieds, le modèle de référence du Vendée Globe. Il sera notamment au départ de la Transat Jacques Vabre en 2019 si son projet est suffisamment consolidé d'ici l'an prochain.