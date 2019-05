ArcelorMittal Dunkerque va réduire sa production d'acier

"Décision difficile"

Le géant sidérurgique ArcelorMittal a annoncé ce mercredi de nouvelles mesures de réduction de sa production d'acier brut en Europe, toujours en raison de la faiblesse de la demande et du niveau élevé des importations.ArcelorMittal va notamment réduire la production dans son usine française de Dunkerque et sur son site allemand d'Eisenhüttenstadt, a indiqué le groupe dans un communiqué.ArcelorMittal est le 1er producteur d'acier en France. L'usine de Dunkerque emploie actuellement plus de 2500 salariés.Le groupe annonce aussi une réduction de production programmée au quatrième trimestre dans son usine allemande de Brême, où l'arrêt d'un haut-fourneau pour maintenance va être prolongé. Et il va étendre l'arrêt prévu au quatrième trimestre pour réparation d'un haut fourneau du site espagnol des Asturies.ArcelorMittal explique dans son communiqué avoir décidé de "prendre des mesures supplémentaires pour ajuster ses niveaux de production en Europe (...) à la demande actuelle du marché". Le groupe "continue à être impacté par la faible demande du marché et des hauts niveaux d'importations en Europe", précise-t-il.Le directeur général d'ArcelorMittal Europe Produits Plats, Geert van Poelvoorde, cité dans le communiqué, a expliqué que cette "décision difficile" répondait à un souci de "prudence", compte tenu du "faible niveau du marché". "Ce sera une mesure temporaire qui sera arrêtée quand les conditions de marché s'amélioreront", a-t-il assuré.ArcelorMittal avait déjà annoncé début mai une série de mesures de réduction de production d 'acier primaire, notamment en Pologne en en Espagne. Le groupe prévoyait alors de réduire temporairement sa production de l'ordre de 3 millions de tonnes en rythme annuel. A la Bourse de Paris, vers 10h04, l'action ArcelorMittal abandonnait 4,56% à 13,48 euros, dans un marché en baisse de 1,55%.