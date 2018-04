ArcelorMittal monte au capital d'Ecocem France, un nouveau site va ouvrir à Dunkerque

D'ici la fin mai, ArcelorMittal détiendra 49% d'Ecocem France, contre 30% jusque là, ont précisé les entreprises dans un communiqué commun. La coentreprise Ecocem France a été créée en 2007 par ArcelorMittal et le groupe irlandais Ecocem Materials pour développer la production de laitier granulé de haut-fourneau, valorisant un sous-produit de la fabrication d'acier par ArcelorMittal en France.



Le laitier moulu est principalement utilisé en substitution du ciment classique dans la fabrication des bétons. Ce produit est également employé dans la fabrication de liants et de certains types de ciments. "L'empreinte carbone du laitier (est) significativement plus faible que celle du ciment", souligne le communiqué.





Bientôt un nouveau site à Dunkerque

Ecocem France exploite actuellement un site de production de laitier moulu, à proximité de l'usine ArcelorMittal de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), d'une capacité annuelle de plus de 700.000 tonnes. Le laitier moulu produit à Fos-sur-Mer est exporté vers le Royaume Uni, l'Italie et l'Espagne.



Un deuxième site ouvrira en mai 2018 à côté de l'usine ArcelorMittal de Dunkerque, portant la capacité totale d'Ecocem France à 1,4 million de tonnes de laitier moulu. Cette production servira aux chantiers du nord et de l'ouest de la France, et sera exportée au Royaume Uni et en Belgique.