ArcelorMittal regroupe dans une entité ses activités produits plats du nord de la France

Le groupe sidérurgique ArcelorMittal a annoncé lundi la fusion de ses entités France et Atlantique et Lorraine dans une structure qui regroupe notamment les usines de Dunkerque et Florange avec le siège de Saint-Denis et différents sites industriels.



Eric Niedziela, jusque là directeur général du pôle Atlantique et Lorraine, devient directeur général de la nouvelle division, qui conserve le nom d'ArcelorMittal France, selon un communiqué du groupe. Philippe Darmayan reste président d'ArcelorMittal France.

7 usines

Cette nouvelle structure inclut 7 usines, dans le nord de l'Hexagone, qui fournissent des produits plats à plusieurs secteurs industriels dont l'emballage, l'industrie générale et surtout l'automobile.



En France, ArcelorMittal compte au total plus de 40 sites de production, ainsi que trois sites de recherche et développement et un réseau de distribution de centres de services. Le groupe y emploie 15 900 salariés.



ArcelorMittal est le 1er producteur d'acier en France. L'usine de Dunkerque emploie actuellement plus de 2500 salariés.