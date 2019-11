Art et sciences se rencontrent au musée LAAC de Dunkerque

Un programme commun entre différents musées

#COSMOS , silence on tourne !

➡️ Du 16 novembre 2019 au 15 mars 2020✨

➡️ Infos ici 👉 https://t.co/u0mQwZNSHY pic.twitter.com/eksOR4bQM7 — Ville de Dunkerque (@Dunkerque) 13 novembre 2019

Fred BIESMANS et Eric GUNERA - Meat Grow 1 Viande Majeure, 2013 / © FTV

Jacques MONORY - Ciel n°16. Le centre de notre galaxie, 1979 / © FTV





L'oeuvre de Paul Van Hoeydonck, bijou de l'exposition

Réplique de Fallen Astronaut de Paul Van Hoeydonck exposée au musée du LAAC de Dunkerque. / © FTV

L’exposition rassemble une centaine d’œuvres datées des années d’après-guerre à nos jours qui dévoilent des interprétations diverses de l'exploration de l'espace. Celles-ci proviennent de collections publiques prestigieuses telles que celles du MNAM/CCI , du CNAP , de FRAC mais aussi de collections privées et d’artistes.L'objectif est de mettre en avant le lien des artistes avec le Cosmos, autour de différentes thématiques tel que le vide ou la fiction. "Ce sont des expositions et des actions qui permettent de montrer les croisements entre les champs artistiques et scientifiques dans les musées", explique Sophie Warlop, commissaire de l'exposition.Mais la thématique n'est pas propre au musée du LAAC de Dunkerque, celle-ci est développée par d'autres musées de la région grâce à une initiative lancée par l'Association des conservateurs des musées des Hauts-de-France. "Il y a une mise en commun d’œuvres et d’objets mais également la création d’une base de données commune qui va permettre de montrer des expositions virtuelles de ces objets. On a également un programme d’action et de numérisation", ajoute la commissaire de l'exposition.L'objectif du projet est de continuer à diffuser l'art et plus particulièrement celui en lien avec la science. Deux domaines qui semblent pourtant opposés s'accordent parfaitement au sein du musée. "Les approches sont complémentaires, un scientifique va devoir dépasser ses acquis pour faire avancer la connaissance en recherchant une nouvelle vérité. Pour ce qui est des artistes, ils peuvent se saisir des choses scientifiques mais également des erreurs, des dérives et en faire une proposition artistique. Il y a ce rapport à la connaissance et à l’imagination qui est commun", poursuit Sophie Warlop.Pour le musée du LAAC, cette thématique est apparue comme incontournable. En effet, c'est l'oeuvre de Paul Van Hoeydonck, intitulée "Fallen Astronaut", qui l'a inspirée. En 1971, celle-ci a été déposée sur la Lune par la NASA lors de la mission Apollo 15. Aujourd'hui, elle est la seule oeuvre sur cette planète, mais sur terre il y a 11 répliques de la même taille dont une donnée à la collection du LAAC en 2007.Cette sculpture en aluminium de 8,5 cm de long et de moins de 50 grammes est le bijou de cette exposition. Grâce à elle notamment, le musée espère atteindre les 20 000 visiteurs pour cette exposition qui est visible jusqu'au 15 mars 2020.