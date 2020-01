AstraZeneca confirme un investissement de 200 millions d'euros dans son usine de Dunkerque, 100 emplois créés

À Dunkerque, les blocages commencent pour protester contre la venue de Macron dans l’usine AstraZeneca #MacronDunkerque pic.twitter.com/Rxsuiya05O — Jérémy Paoloni (@JeremyPaoloni) January 20, 2020

D'autres investissements en France

Le géant pharmaceutique AstraZeneca a annoncé un investissement de plus de 450 millions d'euros (500 millions de dollars) sur cinq ans en France, dont plus de 200 millions d'euros pour son site de Dunkerque, en amont de l'événement Choose France organisé par l'Elysée. Emmanuel Macron est en visite ce lundi midi dans cette usine . Des manifestants étaient déjà présents à 6h du matin aux alentours du site.Le groupe anglo-suédois, qui emploie environ 1000 salariés en France (environ 400 à Dunkerque), va en particulier poursuivre le développement de son site de Dunkerque, spécialisé dans la production de produits aérosols pour le traitement de l'asthme et de la bronchopneumopathie chronique obstructive, indique-t-il dans un communiqué dimanche.Au total, 230 millions de dollars (207 millions d'euros) seront investis sur cinq ans pour la création d'une chaîne de montage autonome notamment, mais aussi pour la modernisation des équipements et des infrastructures existantes. Une centaine d'emplois seront créés "pour accompagner cette montée en puissance", précise AstraZeneca.La production du site de Dunkerque est quasiment entièrement vouée à l'exportation vers 40 pays, indique le laboratoire, qui explique que l'ouverture d'une ligne de fret depuis le port de Dunkerque à destination des Etats-Unis, en cours d'étude, est en expérimentation depuis le 17 janvier.Par ailleurs, AstraZeneca va consacrer 248 millions d'euros (275 millions de dollars) additionnels sur cinq ans dans des partenariats de recherche en France, que ce soit avec des organismes publics ou privés, avec à la clef des créations d'emplois, selon le communiqué. Enfin, le groupe va implanter à Paris son centre européen de l'innovation, consacré notamment à des solutions de santé basées sur l'intelligence artificielle, pour un investissement de 13 millions d'euros (15 millions de dollars).AstraZeneca a réalisé un chiffre d'affaires de 21 milliards de dollars en 2018. AstraZeneca France est la 2e filiale européenne du groupe.