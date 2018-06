ATP Stuttgart : Lucas Pouille affrontera Raonic en demi-finale

Le tenant du titre, qui a concédé le deuxième set au tie-break, a parfaitement réagi dans la manche décisive. "J'étais un peu tendu à la fin du deuxième set, mais j'ai continué à bien servir", a déclaré la tête de série N.2, auteur de 20 aces. "Malgré la perte du second set, j'ai toujours été confiant, et je pense que j'ai fait une belle troisième manche".



Le N.1 français, désormais coaché par Tommy Haas, affrontera le Canadien Milos Raonic (N.35) en demi-finale, sorti vainqueur de son match face au Tchèque Tomas Berdych (N.19) 7-6(2), 7-6(1). Un joueur qui ne lui réussit pas vraiment, puisque le Nordiste ne l'a jamais emporté en deux confrontations face au Canadien.



Eliminé au troisième tour à Roland-Garros et auteur d'une saison décevante sur terre battue, Pouille prépare la troisième levée du Grand Chelem à Wimbledon.