Voici le classement général final avec la victoire finale de @dimitriclaeys



Les @4JDDunkerque restent dans la maison Cofidis après la victoire de @ClemVenturini en 2017 #CofidisMyTeam #4jdd pic.twitter.com/fdoxhb3rG7 — Team COFIDIS (@TeamCOFIDIS) 13 mai 2018

Le Belge Dimitri Claeys remporte les 4 jours de Dunkerque !



Greipel trop juste

Le Français(Groupama-FDJ) a remporté la sixième et dernière étape des, dimanche entreetMembre de l'échappée, il a devancé le Danois(Aqua Blue) et le Belge(Wanty).Arrivé dans le peloton, le Belge(Cofidis) remporte le classement général pour une toute petite seconde d'avance sur l'allemand

Greipel, qui était pointé à quatre secondes au classement général, devait prendre des bonifications pour décrocher le classement général. Après en avoir pris trois sur le premier sprint intermédiaire, son équipe Lotto Soudal a laissé filer une échappée de onze coureurs.



Malgré une avance qui est restée autour des trente secondes dans les 20 derniers kilomètres, les hommes de tête, emmenés par le 4e Alexis Gougeard (AG2R) en grande forme, n'ont jamais coupé leur effort.



Dans le peloton, Greipel, qui devait finir dans les trois premiers pour remporter le classement général, a fait rouler ses équipiers pour favoriser un sprint massif mais sans recevoir beaucoup de soutien.



Sous la flamme rouge, Olivier Le Gac a porté une attaque dans le groupe d'échappés. Après avoir rapidement creusé un petit écart, il a conservé quelques mètres d'avance sur la ligne pour devancer le Danois Casper Pedersen (Aqu Blue) et le Belge Xandro Meurisse (Wanty).



Arrivé dans le peloton onze secondes plus tard, Dimitri Claeys remporte sa plus grande victoire tandis que le Néerlandais Oscar Riesebeek (Roompot) complète le podium.