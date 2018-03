Belgique : après un accident, un Nordiste s'enfuit en laissant mourir son passager dans la voiture

Accident dans la nuit du 2 au 3 mars à Oostduinkerke

Délit de fuite et non-assistance

Un Saint-Polois est dans l'attente de son procès, près de trois semainesprès de Nieuport, en Belgique, après un accident.C'était dans la nuit du 2 au 3 mars, sur l'autoroute E40 sur la commune d'Oostduinkerke, près de la frontière. L'automobiliste de 24 ans conduisait ""​ note le parquet de Dunkerque, confirmant une information de La Voix du Nord L'homme perd le contrôle de son véhicule, qui termine sa course dans un fossé gelé, comme le montrent les images de la télévision flamande Focus WTV Il quitte alors le véhicule accidenté et. Selon nos confrères de La Voix du Nord, il aurait volé un vélo pour regagner le domicile, où il a été interpellé grâce aux informations transmises par la police belge à leurs confrères français.Il a étépour "homicide involontaire par conducteur de véhicule" ​avec pour circonstances aggravantes, et auxquels s'ajoute la "non-assistance à personne en péril." Il a été incarcéré.