Bierne : chiens, chats, chèvres, oiseaux, rongeurs... 91 animaux saisis chez un couple de personnes âgées

chenil refuge spa de dunkerque Suite à une enquête de nos bénévoles avec l'aide de la mairie de bierne, une procédure de retrait d'animaux détenus dans des conditions insalubres a été lancée. Le procureur de la république a décidé...

45 chiens : 35 Jack Russel, 8 Yorkshire, 1 Braque, 1 Bordel-Collie

6 chats

2 chèvres

8 cochons d'Inde

8 chinchillas

2 oies

1 coq

11 jeunes poules

1 pigeon

2 tourterelles

1 perruche ondulée

2 inséparables

ont été retirésà leur propriétaires(Nord) et saisis à titre conservatoire sur décision du parquet de Dunkerque, a annoncé le 22 septembre la SPA de Dunkerque dans une publication sur Facebook.Au total,. Ils sont pour l'heure soignés à la SPA, ne pouvant être adoptés avant que leur retrait définitif ne soit adopté par la justice.Il s'agit de :L'enquête vient de démarrer et n'a pas encore pu déterminer s'il s'agissait d'un trafic d'animaux, mais le parquet de Dunkerque précise qu'à l'affaire s'ajoute un "volet social" : le couple de personnes âgées semblaient vivre eux-mêmesTous les deux risquent en tout cas d'être poursuivis pour mauvais traitement des animaux dans une installation classée –– et pour exploitation d'une installation classée sans autorisation préalable, pour laquelle ils encourent