Bizarre : à Dunkerque, de l'eau jaune fluo coule aux robinets de la résidence Robelet

De l'eau fluo qui coule du robinet : ça fait tout drôle surtout quand on n'est pas prévenus...

Investigations

Même s'ils ne peuvent toujours pas utiliser l'eau, les habitants de la résidence Robelet à Dunkerque sont soulagés. Ce mercredi matin, c'est de l'eau claire qui coule de leur robinet. Mais pendant des semaines, ils en ont vu de toutes les couleurs !Tout a démarré il y a cinq mois. "On a d'abord eu de l'eau marron, puis c'était jaune fluo et vert la semaine dernière" raconte Simone qui habite au neuvième étage de cette tour depuis 50 ans. "Du jamais vu !" Impossible dans ces conditions de se laver, faire la cuisine ou laver son linge.Exaspérés par la situation, certains locataires préviennent le journal local "Le Phare Dunkerquois" . Le bailleur social Partenord distribue alors des packs d'eau à la cinquantaine de foyers qui vit dans la résidence. Mais le problème n'est toujours pas résolu.

Des tests sont menés pour déterminer l'origine du phénomène. Le réseau public de distribution d'eau n'étant pas en cause, on pense à la défaillance d'un surpresseur (système qui permet de monter l'eau dans les étages). La pièce est changée en juillet mais le problème d'eau marron subsiste.



L'hypothèse d'une fuite interne dans la tour est envisagée, ce qui explique la couleur jaune fluo dûe au colorant (de la fluorescéine). Objectif : essayer de visualiser une éventuelle fuite. Mais là encore, mauvaise pioche : pas de fuite... Et comme les résidents n'ont pas été informés, ils découvrent surpris, la semaine dernière, de l'eau fluo quand ils ouvrent le robinet !

Inversion

C'est finalement ce lundi après-midi que la solution a été trouvée. Il s'agirait d'un problème d'inversion de tuyaux pour le chauffage. Une histoire digne de la 7ème Compagnie. Mais si tout semble être rentré dans l'ordre, Simone attend encore un peu avant de réutiliser l'eau. "Je ne suis pas tranquille" avoue-t-elle.D'ailleurs, de nouvelles analyses sont encore réalisées. Dans l'attente des résultats, Partenord conseille aux résidents de ne pas consommer l'eau. La société continue des distribuer des packs d'eau aux habitants.