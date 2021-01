Bollezeele : une voiture avec un père et son fils tombe dans l’Yser, l’enfant de 9 ans en arrêt cardiaque

Lundi 11 janvier, à 15h40, une voiture a percuté la glissière de sécurité sur la D928 à Bollezeele, avant de chuter dans l'Yser. À son bord, un père et son fils. Le jeune de 9 ans était en arrêt cardiaque à l'arrivée des pompiers. Il a été transféré au centre hospitalier de Lille.

Les pompiers ont été alertés à 15h40, ce lundi 11 janvier. Une voiture, avec à son bord un père et son fils, circulait sur la départementale 928 à hauteur de la commune de Bollezeele (Nord), à mi-chemin entre Dunkerque et Saint-Omer, lorsqu’elle a heurté la glissière de sécurité avant de chuter dans la rivière Yser et de finir sur le toit.

Le passager de 9 ans en arrêt cardio-respiratoire

Une dizaine de minutes plus tard, les secours sont arrivés sur plac. Le conducteur de 42 ans avait déjà été sorti de l’eau par un gendarme. Les pompiers ont ensuite pris en charge l'enfant, âgé de 9 ans, en arrêt-cardio-respiratoire.

Après avoir procédé à un déchocage, il a été transféré au centre hospitalier de Dunkerque. Au vu de son état, il a par la suite été transporté par les pompiers jusqu’au centre hospitalier de Lille, escorté par les gendarmes. Son état est jugé très grave.

On ne connaît pas, pour l'heure, les circonstances de l'accident.