La Bonne Aventure : 3 choses à savoir avant de se rendre au festival de Dunkerque

1. On va y voir qui ?

Samedi 23 juin

Grande scène

Selah Sue - Raggamuffin (Official Video)

Camille - Les loups

Face a la mer

Dimanche 24 juin

Grande scène

General Elektriks - Tu M'intrigues

Marcel et son Orchestre - Où sont passées mes pantoufles?

Face a la mer

Vladimir Cauchemar - Aulos (Official Music Video)

2. On s'y rend comment ?

3. Il va faire beau ?

Pour cette deuxième édition du, plusieurs artistes se partagent la tête d'affiche.... On notera également la présence de, dimanche après-midi, et notre chorale préféréeVoici le programme jour par jour, scène par scène :18h00 : Alerte a malo beach18h45 : the spunyboys20h00 : Angus et julia stone21h30 : Selah Sue23h00 : Camille12h00 : the discobug - the duke15h00 : jojo beam15h30 : The mamys & papys et salt and pepper16h00 : Alerte a malo beach16h30 : orange dream17h00 : the mamys & papys et salt and pepper17h30 : the discobug - ben gc18h00 : les rappeurs en carton18h45 : the discobug - the duke20h30 : azur21h30 : Maud Geffray22h30 : la fraicheur18h00 : Alerte a malo beach18h45 : kokoko !20h00 : General elektriks21h30 : Fakear23h00 : Marcel et son orchestre12h00 : the discobug - the duke15h30 : Marcel et son orchestre16h00 : Bagdad Bahn16h30 : General elektriks17h00 : sharp noise17h30 : Fakear18h00 : afrojaws20h30 : myd22h00 : Vladimir cauchemarLe plus simple pour se rendre à la Bonne Aventure est encore, sachant qu'il faut ensuite marcher 35 minutes jusqu'à la plage de Malo, ou prendre une navette gratuite.Unest prévu dans la nuit de samedi à dimanche, à, sur la ligne Dunkerque - Lille, avec des arrêts à Hazebrouck, Bailleul et Armentières.Si vous optez pour la, plusieurs parkings sont prévus pour les festivaliers :Parking du Grand-Largeavenue des Bordées, 59140 DunkerqueParking du Môle 1Route du Quai Freycinet 3, 59140 DunkerqueParking du Môle 2Chaussée des Darses, 59140 DunkerqueParking du stade TributRue Alphonse Daudet, 59140 DunkerqueC'est sous le soleil que les festivaliers pourront profiter des concerts. Meteo France prévoit en effet unpour ce week-end, même si les températures ne dépasseront a priori pas lesPour plus d'infos, le festival a créé sa propre, disponible sur Android et iPhone.