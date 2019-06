Bourbourg : le corps découvert dans un fossé il y a plus de 6 mois identifié grâce... à un briquet

Un briquet ouvre une piste belge

Le 17 octobre 2018, le conducteur d'un engin de fauchage chargé de débroussailler les fossés avait découvert un corps dans un état de décomposition avancée , sans documents ou téléphone permettant de déterminer ni son sexe, ni son âge, ni les circonstances de son décès, ligoté dans un sac le long d'une départementale à Bourbourg (Nord).L'ADN et l'empreinte digitale prélevées ne correspondent alors à aucune identité enregistrée dans les fichiers nationaux, souligne dans un communiqué la section de recherches de Lille, qui a mené l'enquête.C'est finalement la transmission aux services européens d'une photo du briquet estampillé "Café de Kroeg" retrouvé dans le pantalon de la victime qui alerte la police judiciaire fédérale (PJF) de Bruxelles, saisie depuis juin 2018 d'une procédure de disparition inquiétante concernant Darshan Singh, un Indien âgé de 42 ans et résidant dans la commune belge de Ravels, près des Pays-Bas.Le café d'où provient le briquet, identifié malgré son nom très courant en Belgique et aux Pays-Bas voulant dire "le pub", se trouve à proximité du domicile de la victime, où les enquêteurs retrouvent sur la brosse à dent son ADN.Ces découvertes relancent la procédure belge et la police judiciaire fédérale d'Anvers, via son antenne implantée à Turnhout, interpelle fin mars un autre homme de nationalité indienne, qui se déplaçait régulièrement entre la Belgique, la France et le Royaume-Uni, soupçonné de l'avoir tué.Interrogé par l'AFP, une source proche du dossier n'a pas donné plus de précisions sur le mobile du meurtre. Le parquet de Dunkerque va se dessaisir du dossier au profit des autorités judiciaires belges.