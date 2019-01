Bourbourg : drogué, sans permis et en grand excès de vitesse, il cache de l'ecstasy dans le manteau de son fils de 4 ans

Groupement de gendarmerie départementale du Nord 59 🔴[ CARTON ROUGE - SÉCURITÉ ROUTIÈRE ]🔴 EXCÈS DE VITESSE + POSITIF AU DÉPISTAGE DE PRODUITS STUPÉFIANTS + CONDUITE SANS PERMIS + DISSIMULATION D'ECSTASY DANS LE MANTEAU DE SON ENFANT ] Le dimanche...

"Il s'en est servi comme d'une valise." À Bourbourg, un automobiliste qui roulait à une vitesse plus qu'excessive (, mais avec une vitesse retenue de 166 km/h) a tenté de dissimuler un comprimé d'ecstasy, rapporte la gendarmerie du Nord, d'abord dans une publication Facebook puis jointe par téléphone.Les faits remontent audernier, sur la départementalequi traverse Bourbourg, dans l'agglomération dunkerquoise.Vers, la BMW est contrôlée à plus du double de la vitesse autorisée (80 km/h) par la brigade motorisée de Hoymille. "Le conducteur âgé d'une trentaine d'années, justifie sa vitesse par l'urgence de déposer son enfant, assis à l'arrière, dans le cadre d'une garde alternée" peut-on lire dans la publication.Les gendarmes s'aperçoivent alors que l'homme n'est plus détenteur du permis de conduire, qui avait fait l'objet d'une annulation dministrative depuis juin 2017.Qui plus est, au dépistage, le conducteur se révèleet à la fouille du véhicule,, âgé de presque 4 ans. L'intéressé, placé en garde à vue, "reconnaît les faits sans se rendre réellement compte des risques d'ingestion pour l'enfant".Le trentenaire comparaîtra pour "détention, transport et usage de stupéfiants", "grand excès de vitesse" et "conduite sans permis"