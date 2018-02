Bourbourg : les gendarmes mettent la main sur une grande quantité de drogue et des armes

Les gendarmes de la brigade deontvisant à, entamée en avril 2017. Quelques mois plus tard, en septembre, le trafic s'arrête suite àun homme de 28 ans, interpellé lors d'un contrôle de police puis incarcéré à la maison d'arrêt de



"Mais rapidement, le trafic a été repris par une de ses connaissances, un homme de 21 ans résidant sur Grande-Synthe", indiquent les gendarmes. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations, jusqu'à mardi dernier. Une opération de police judiciaire permet alors d'interpeller 7 individus soupçonnés d'appartenir au réseau et d'entendre une trentaine de consommateurs.







De la drogue et des armes



Chez les personnes placées en garde-à-vue, les enquêteurs retrouvent 759 grammes d'héroïne, 65,5 grammes de cocaïne, 220 grammes de résine de cannabis. "Ont également été découverts un pistolet, un fusil de chasse, une carabine et des cartouches correspondant à ces armes", précisent les gendarmes. Deux voitures, dont une Audi A6, ont été saisies.



Deux des six personnes placées en garde à vue ont été incarcérées dans des prisons du Nord et du Pas-de-Calais. La comparution immédiate prévue le 9 février a été repoussée à une date ultérieure.