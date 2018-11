Brexit : Edouard Philippe exprime à Dunkerque ses “inquiétudes” sur l'adoption finale de l'accord

Edouard Philippe : "Nous avons commencé à recruter des douaniers"

Extrait du discours du Premier ministre Edouard Philippe sur les conséquences du Brexit au Comité interministériel de la mer, à Dunkerque (images : Jean-Marc Vasco)

Edouard Philippe à Dunkerque pour le Comité interministériel de la mer

Reportage de Florence Mabille de Poncheville et Jean-Marc Vasco

"Rien ne nous permet à ce stade de savoir si l'accord sera au final adopté (...) Il n'a échappé à personne que l'actualité politique britannique pouvait nourrir un certain nombre de questionnements et d'inquiétudes sur la possibilité effective d'une ratification de cet accord", a déclaré M. Philippe lors d'unLa Première ministre britannique Theresa May joue en effet sa survie après, qui s'est dit dans l'incapacité de défendre l'accord de divorce obtenu avec Bruxelles. La France "ne souhaite pas" une sortie sans accord mais cette "hypothèse" est "toujours sur la table", a souligné Edouard Philippe, rappelant que l'accord devait notamment être accepté par les 27, puis ratifié par les Parlements européen et britannique.La France, qui prépare un projet de loi spécifique en cas de sortie sans accord, maintiendra ses efforts de préparation "tant que l'incertitude demeurera" sur la manière dont le Royaume-Uni sortira de l'UE le 29 mars, a encore ajouté M. Philippe.