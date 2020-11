Brexit : le Groupe danois DFDS ouvre une nouvelle ligne pour relier l'Irlande en ferry au départ de Dunkerque

Pas de formalité douanière

Les passagers et les bus aussi

une nouvelle ligne de ferry entre Rosslare et Dunkerque permettra aux camions et à leurs chauffeurs un transport direct et sans papiers administratifs à remplir entre les pays de l’Union Européenne. • © DFDS

Ambassador @vincentguerend met Minister @SimonCoveney for a courtesy call today.



As France will become Ireland’s closest EU neighbour, the very deep rooted friendship between our two countries, our shared values, our common destiny in the EU pave the way for a unique relation. pic.twitter.com/NHZKtbKS4h — France in Ireland (@FranceinIreland) November 18, 2020

Dunkerque, 3ème port français, est aussi le 1er port à passagers d’Europe sur l'axe Calais-Dunkerque

le 1er pôle énergétique français

le 1er terminal GNL

le 1er port d’importation de fruits et légumes en conteneurs

le 1er port français d’importation de minerais et de charbon

le 1er port ferroviaire français

le 1er port fluvial régional

le 3ème port français pour le trafic de céréales.



En 2019, il affichait un trafic de 53 MT.

À partir de janvier, la compagnie danoise DFDS Seaways lance une nouvelle traversée quotidienne vers la République d’Irlande, au départ de son terminal ferry de Loon-Plage, dans le port de Dunkerque . Jusqu'à aujourd'hui, en France, seuls les ports de Roscoff et de Cherbourg proposaient cette destination.DFDS proposera désormais aux opérateurs de transport une alternative à la desserte actuelle de l’Irlande, au moment précis où les nouvelles réglementations liées au Brexit entre le Royaume-Uni et l’Union européenne se décident.La République d’Irlande faisant toujours partie de l’Union européenne, ce nouveau service sera exempt de formalités douanières, comme le précise Peder Gellert, Vice-Président Exécutif et Directeur de la Division Ferry de DFDS : "nous sommes extrêmement heureux d'offrir aux clients de la République d'Irlande la possibilité de transporter leurs marchandises directement vers ou depuis d'autres pays de l'UE sans les formalités douanières et les éventuels temps d'attente que la fin de la période de transition du Brexit entraînera pour le transport routier passant par le Royaume-Uni."Ce nouveau service "s’inscrit parfaitement dans la stratégie des corridors de transport de l’Union européenne" a déclaré Emmanuelle Verger, Présidente du Conseil de Surveillance de Dunkerque-Port. "Il est également cohérent avec le Green Deal européen."La traversée, d’une durée de 24 heures, sera ouverte à tous types de fret : poids-lourds, remorques non-accompagnées, conteneurs, caisses mobiles et véhicules de commerce. Six départs hebdomadaires seront proposés, l’après-midi ou en soirée au départ de chaque port.Dès le 2 janvier, les poids-lourds seront les premiers à bénéficier de ce service. Quant aux particuliers, crise sanitaire oblige, ils devront attendre encore un peu. En phase de lancement, le nouveau service sera exploité au moyen de "trois navires d’une longueur de 180 mètres, offrant six départs hebdomadaires et une capacité d’emport de 125 camions et leurs chauffeurs."Daniel Deschodt, Président du Directoire par intérim et Directeur Commercial de Dunkerque-Port, se réjouit de cette annonce : "cette nouvelle route directe République d’Irlande – France est une excellente nouvelle pour tous les acteurs du transport entre la République d’Irlande et le continent européen. Elle se distingue par son caractère innovant, son timing particulièrement opportun, sa fréquence quotidienne ainsi que la capacité d’emport mise en place dès le lancement. DFDS montre plus que jamais qu’il est un partenaire indéfectible du port de Dunkerque et nous les en remercions vivement."Une bonne nouvelle dans ce contexte particulier qui fera de la "France le plus proche voisin de l’Irlande" comme l'a déclaré d ans un tweet l'Ambassade d'Irlande à l’issue d’une entrevue entre S.E. Vincent Guérend, Ambassadeur de France en République d’Irlande et Monsieur Simon Coveney, Ministre des Affaires étrangères de la République d’Irlande.Le Groupe danois DFDS, leader du secteur roulier en Europe, est un client majeur du Port de Dunkerque depuis de nombreuses années.En 2019, ses trois navires alignés entre Dunkerque et Douvres ont transporté plus de 580 000 poids-lourds, 570 000 véhicules de tourisme et 2 300 000 passagers.