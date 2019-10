Un accident mortel s'est produit ce mardi peu avant 15 heures sur la route de Saint-Omer (D928) à Broxeele (Nord). Sur une ligne droite, un véhicule utilitaire a terminé sa course dans un poteau électrique en béton. Seul à bord, le conducteur septuagénaire a été tué sur le coup.



L'axe a été coupé à mla circulation et les équipes d'Enedis se sont rendues sur place pour sécuriser l'équipement endommagé.



Une enquête de gendarmerie a été ouverte afin de déterminer les causes et les circonstances de l'accident.