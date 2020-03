VIDEO. Carnaval de Dunkerque : la bande de Malo défie le coronavirus

Carnaval de Dunkerque : la bande de Malo défie de le coronavirus

Reportage de Simond Colaone et Antoine Morvan

"La Corona, on la boit"

La musique et les parapluies au loin. Pas de doutes, les masquelours sont bien là ! Coronavirus ou pas, la bande de Malo n'a pas dérogé aux traditions ce dimanche après-midi, y compris à celle des zot'ches, les bisous que l'on s'échange, sans modération. "Le coronavirus, il est très loin de Dunkerque aujourd'hui", savoure un carnavaleux, le visage peinturluré en bleu et blanc.Rien ne pouvait donc empêcher les masquelours de faire carnaval ce dimanche. Comme une parenthèse dans le climat ambiant. "De toute façon, même s'ils annulent, on le fera quand même", assure une carnavaleuse. "De toute façons, ce sont les Dunkerquois qui décident et nous, on a décidé d'y aller", ajoute son compagnon.Bien entendu, le carnaval ne serait pas ce qu'il est sans ses inombrables chapelles. Là aussi, on ne veut pas entendre parler de virus. "La Corona, on la boit", plaisante un convive.Le maître mot c'est la fête, quoi qu'il arrive, même si le bal des Gigolos Gigolettes a été annulé samedi soir en raison d'un arrêté préfectoral interdisant les rassemblements de plus de 5000 personnes en intérieur. "Vous n'étiez pas place Turenne hier ? C'était encore meilleur !", lance un carnavaleux en référence à la bande nocturne improvisée en remplacement du bal.Pour dissiper les craintes de contamination dans les chapelles, certains ont trouvé la parade en les organisant... dans la rue, à l'extérieur. Une chose est sûre : à Dunkerque, difficile d'échapper au virus du Carnaval.