Carnaval de Dunkerque : tout ce qu'il faut savoir avant de se rendre aux Trois Joyeuses

1. Les parcours à suivre

Dimanche - la bande des pêcheurs "Visschersbende"

Lundi - la bande de la Citadelle

Mardi - la bande de Rosendaël

2. Quelle météo ?

3. Comment s'y rendre ?

En voiture

En train

4. Le programme et les temps forts

Dimanche

Lundi

Mardi

, c'est grand. Et en travaux. Pouret vous trouver soudainement face au tambour major (si c'est le cas, faites donc un pas de côté), voici les parcours des trois bandes, jour après jour.pour les Dunkerquois : pour les autres, l'occasion de découvrir unede la région..., le temps devrait alterner entreavec une température ressentie dedans l'après-midi. En revanche, à partir de 19h, de lasont attendues, ainsi que des rafales pouvant atteindre les, le temps sera plus favorable aux carnavaleux. Lefera son retour sur le Dunkerquois, avec toujours des températures fraîches (2°C en températures ressenties). Le, assez fort dans la matinée, devrait se calmer dans l'après-midi.Enfin, retour de la pluie ! Desdevraient ponctuer l'après-midi, avec des températures stables et des rafales pouvant atteindre les 60km/h.Si vous décidez de vous rendre au carnaval en voiture,sont prévus pour se garer et poursuivre à pied jusque dans le centre-ville. Ils se situent au niveau duavenue de Rosendaële. A partir du deuxième, vous pourrez prendre une navette qui vous accompagnera dans le centre de Dunkerque.Pour le carnaval de Dunkerque, la SNCF, notamment le dimanche 11 février 2018 pour le Bal des Acharnés avec la Bande de Dunkerque et le dimanche 18 février 2018 pour le Bal de la Violette avec la Bande de Malo-les-Bains.Retrouvez la10h30 :départ de l'avant-bande au pied de l'Hôtel de Ville11h : championnats du monde du cri de la mouette15h : départ place de la République17h : le jet de harengs19h : rigodon22h : bal des acharnés au Kursaal16h : départ de la place Petyt19h : rigodon15h : départ place Voltaire17h : jet de harengs19h : rigodon