Carnaval de Dunkerque : demandez le programme !

Janvier : un avant-goût du carnaval, tu auras

Février : pour toutes les générations, il y en aura

Mars : le rythme, tu garderas

Carnaval de Bergues 2017 / © MaxPPP

Avril : du repos avant mai, tu n'auras pas

La saison des bals et des bandes à n'en plus finir commence dès le week-end prochain dans le Dunkerquois.Officiellement, lene débute que le 2 février prochain mais ça c'est à Dunkerque même. Dès samedi 19 janvier, les week-ends vont se vivre au rythme des bandes et des bals. Les festivités ont même débuté même dès ce dimanche 13 janvier, avec la 5ème avant-bande de Hondschoote , avec une nouveauté cette année : un concours de déguisement.et sera le premier de la saison 2019. Il sera suivi, le lendemain, de la bande de Cappelle la Grande.Le week-end suivant (26 et 27 janvier), les festivités se déplaceront à Bray-Dunes pour le bal des Joyeux Beultes le samedi, suivi le dimanche de la bande de Ghyvelde.Le vendredi 1er février 2019, le bal des Neuze-Nyt aura lieu à Cappelle-la-Grande. Le samedi 2 février, le carnaval de Dunkerque sera officiellement lancé avec la bande de Fort Mardyck. Le même jour, le bal enfantin et le bal des Ckouckenards mettront l'ambiance à Poudrières. Le dimanche 3 février, on retrouvera la bande de Bray-Dunes.Le vendredi 8 février, le bal de Peulemeuches aura lieu à Hoymille, suivi du bal du Chat Noir à Kursaal le samedi 9 février et de la bande d'Armbouts-Cappel le dimanche 10 février.avec le bal enfantin de Rexpoëde et le bal des ptits Zigottos à Loon-Plage.Le bal des Reutelaeres à Téteghem le 15 février sera suivi, le 16, par la bande de Zuydcoote et de son bal des Judcoot Lussen. Le même jour aura lieu la bande enfantine de Loon-Plage, le bal enfantin de Tétéghem et le bal des Kakernesches (Nuit de la Rose au Kursaal). Le 17 février, les bandes de Rexpoëde et de Tétéghem animeront les rues.Le mercredi 19 février aura lieu le bal des ados à Gravelines. Le vendredi 22, le bal des 8 wiches aura lieu à Loon-Plage, suivi le samedi, de la nuit de la Bringue à Poudrière, du bal des Corsaires à Kursaal et du bal enfantin de Herzeele. Côté bandes, les défilés auront lieu à Brouckerque et à Mardyck le samedi, et à Saint-Pol-sur-Mer et à Godewaersvelde le dimanche.Vendredi 1er mars auront lieu les bals de Pint'jes, à Grande-Synthe, et des Nucholaers à Gravelines - Vauban.Le samedi 2 mars, ce sera le. Les carnavaleux défileront à la Basse-Ville et à Grande-Synthe, et pourront finir la journée à la nuit de l'Oncle Cô, à Kursaal. Le 3 mars sera animé par la bande de Dunkerque et par le bal des Acharnés àLes bandes vont se multiplier, avec la bande de la Citadelle le 4 mars, et celles de Rosendaël, de Grand-Fort-Philippe, des Huttes à Gravelines, et de Petit-Fort-Philippe le mardi 5 mars.Le mercredi 6, les enfants auront le choix avec des bals enfantins à Kursaal, à Rosendaël et à Grande-Synthe.Le vendredi 8 mars, les bals auront lieu à Armbouts-Cappel, à Coudekerque-Branche et à Gravelines-Vauban. Le 9 février, les animations auront lieu à Petite-Synthe pour le défilé, et à Kursaal et à Bergues pour les bals. Le 10, la bande de Malo-les-Bains animera les rues, et un bal aura de nouveau lieu à Kursaal le soir.Le weekend du 15, 16 et 17 mars sera aussi chargé, avec le bal de Coudekerque-Branche et la Nuit des Zotes à Gravelines le vendredi, les défilés à Coudekerques-Branche et à Loon-Plage etles bals à Kursaal et à Poudrière le samedi, et la bande de Warhem le dimanche.On approche tranquillement de la fin (officielle) du carnaval avec le bal enfantin de Coudekerque-Branche le mercredi 20 mars, les bals de Bierne et de Gravelines-Vauban le 22 mars, et la bande de LaffrinckouckePour autant, les festivités ne s'arrêteront pas comme ça et dureront encore pendant un mois. Les bandes animeront les rues de Ledringhem et de Wormhout le 24 mars.Deux bals sont prévus le vendredi 5 avril, un pour les enfants à Ruminghem et la Nuit du Pôdingue à Rexpoëde. Mes bandes mettront l'ambiance dans les rues du centre de Gravelines et dans celles de Bollezeele, et des bals auront lieu à Gravelines-Vauban et à Bray-Dunes les 6 avril. Le 7 avril, les festivaliers pourront défiler à Bourbourg.Le 13 avril aura lieu le bal de Ghyvelde. Le lendemain, la bande de Hoymille défilera, et un carnaval enfantin à Gravelines et le bal des P'tits Mousses, toujours à Gravelines. Le 20 avril, les festivités se concentreront à Killem avec bande et bal.