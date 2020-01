Le carnaval de Dunkerque dévoile sa nouvelle affiche pour 2020

© Festival de Dunkerque

Deux artistes dunkerquois anonymes

Les dates du carnaval en 2020

Samedi 11 janvier : Bal de Neuches CÔ à Uxem, Bal du Géant à Bailleul

Dimanche 12 janvier : Bande de Cappelle-la-Grande

Samedi 18 janvier : Bal des Joyeux Beultes à Bray-Dunes

Dimanche 19 janvier : Bal de Ghyvelde

Vendredi 24 janvier : Bal des Neuze-Nyt à Cappelle-la-Grande

Samedi 25 janvier : Bande de Fort-Mardyck, bal enfantin et bal des Chouckenards à la Poudrière

Dimanche 26 janvier : Bande de Bray-Dunes

Vendredi 31 janvier : bal des Peulemeuches à Hoymille

Samedi 1er février : Bal du Chat noir au Kursaal de Dunkerque

Dimanche 2 février : Bande d'Ambouts-Cappel

Mercredi 5 février : Bal enfantin à Rexpoëde et bal des P'tits Zigotos à Loon-Plage

Vendredi 7 février : Bal des Reutelaeres à Tétéghem

Samedi 8 février : Bande de Zuydcoote et bande enfantine de Loon-Plage, Bals enfantins à Tétéghem et Herzeele (les P'tits Pitous), Bal des Kakernesches : Nuit de la rose au Kursaal de Dunkerque, Bal des Judcoot Lussen à Zuydcoote

Dimanche 9 février : Bandes de Tétéghem et de Rexpoëde

Vendredi 14 février : Bal des 8 wiches à Loon-Plage

Samedi 15 février : Bandes de Brouckerque et de Mardyck, Bal des corsaires au Kursaal de Dunkerque et Nuit de la bringue à la Poudrière

Dimanche 16 février : Bandes de Saint-Pol-sur-mer et de Godewaersvelde

Mercredi 20 février : Bal des seniors au Kursaal de Dunkerque

Vendredi 21 février : Bal des Pint'jes à Grande-Synthe et Bal des Nucholaers à Gravelines

Samedi 22 février : Bandes de la Basse-Ville (Dunkerque) et de Grande-Synthe, Nuit de l'oncle Cô au Kursaal de Dunkerque

Dimanche 23 février : Première des trois joyeuses : Bande de Dunkerque et Bal des acharnés au Kursaal de Dunkerque, Grand cortège Carnavalesque à Bailleul,

Lundi 24 février : Deuxième des trois joyeuses : Bande de la Citadelle (Dunkerque), Carnaval des enfants à Bailleul,

Mardi 25 février : Bande de Rosendaël (dernière des trois joyeuses). Bandes de Grand-Fort-Philippe, de Petit-Fort-Philippe et des Huttes à Gravelines, Grand cortège du Carnaval à Bailleul

Mercredi 26 février : Bal enfantin à Rosendaël, Bal enfantin des chevaliers au Kursaal de Dunkerque, Bal enfantin des amis des géants de Grande-Synthe

Samedi 29 février : Bande de Petite-Synthe, Bal des Gigolos et Gigolettes au Kursaal de Dunkerque

Dimanche 1er mars : Bande de Malo-les-Bains et bal de la Violette au Kursaal de Dunkerque

Vendredi 6 mars : Nuit des Zotes à Gravelines, Bal des Pote-Iront à Coudeckerque

Samedi 7 mars : Bande de Loon-Plage, Bal des optimistes à la Poudrière

Dimanche 8 mars : Bandes de Coudeckerque-Branche, de Warhem

Mercredi 11 mars : Bal enfantin à Coudekerque-Branche

Vendredi 13 mars : Bal des Rose Marie à Gravelines

Samedi 14 mars : Bal de Printemps au Kursaal de Dunkerque

Samedi 21 mars : Bandes de Drincham et de Bollezeele

Vendredi 27 mars : Nuit du Pôdingue à Rexpoëde

Samedi 28 mars : Bande de Gravelines, Bande de Houtkerque, Bals des Gais-Lurons à Bray-Dunes et des p'tits Baigneurs à Gravelines

Dimanche 29 mars : Bande de Bergues

Samedi 4 avril : Bal des Stekebeilles à Ghyvelde

Dimanche 5 avril : Bande de Bourbourg, Bal des P'tits Mousses de Gravelines

Samedi 11 avril : Bande de Killem et bal des Swingelaeres à Killem

Dimanche 19 avril : Bande de Pitgam

L'impatience monte d'un cran pour les férus de carnaval. Le carnaval de Dunkerque a publié jeudi 9 janvier son affiche pour son édition 2020,avec le bal de Neuches CÔ à Uxem et le bal du Géant à Bailleul.Et cette année, c'est le street-art qui est mis à l'honneur, tout autant que les talents locaux., qui reprend les codes du street-art avec des lettres en graffitis, chacune incarnant une personnage en plein carnaval, et qui forment ensemble le mot "carnaval"."Ce qui se dégage de l’affiche, c’est du mouvement, une explosion de couleurs, qui colle bien au carnaval. On voulait montrer que c’est la fête", explique Simon dans Le Phare dunkerquois. Dunkerque met déjà l'accent sur le street-art : neuf ville de la ville sont destinés à la pratique libre de l'art de rue.Les deux artistes souhaitent garder l'anonymat, ce qui est souvent le cas. Par définition,pour ne pas se faire attraper.