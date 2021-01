Carnaval de Dunkerque : l'incontournable Championnat du monde du cri de la mouette maintenu en ligne

C'est l'un des rendez-vous du carnaval de Dunkerque : le Championnat du monde du cri de la mouette devra cette année déserter les cafés pour cause de pandémie. Qu'à cela ne tienne : ses organisateurs ont décidé de mener le concours depuis les réseaux sociaux.

La fête paraît bien loin : c'est la mine abattue, poings battant la table, que les trois mascottes se sont attablées pour une réunion secrète. Car ce "guano de Covid" compromet leurs plans. "Pas de candidat, pas de public, pas de jury et pas de bistrot" : l'édition 2021 du Championnat du monde du cri de la mouette paraît bien mal embarquée. Remotivées par leur comparse Justine, les voilà toutefois décidées. L'événement sera maintenu, mais sous forme distanciée, sur leur page Facebook.

La vidéo humoristique, postée vendredi dernier sur le réseau social, affiche la couleur : "On va lui casser le bec, à ce virus." Malgré l'annulation du carnaval de Dunkerque, Violette Roussel, championne 2020, devrait donc avoir un successeur prochainement. Les prétendants au titre sont invités à envoyer leurs imitations du volatile en vidéo par message à la page Facebook de l'événement. Puis, le 14 février, aura lieu "le premier championnat du monde du cri de la mouette en digital".

► Reportage de V. Demersedian, P. Mahieu et J. Vlasseman sur l'édition 2018 du Championnat

Cette décision survient alors que l’Association des bals du carnaval dunkerquois a annoncé, début décembre, l'annulation des dix événements qui ponctuent, chaque année, trois mois de festivités. Quelques semaines plus tôt, la municipalité renonçait aux bandes et jets de harengs. Patrice Vergriete invitait alors les habitants "à imaginer comment on peut faire le Carna-virus !", dans le respect des mesures sanitaires.