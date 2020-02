Carnaval de Dunkerque : un jeune homme entre la vie et la mort après une agression en marge du bal du Chat Noir

Un jeune homme né en 1992 se trouve dans le coma, avec le pronostic vital engagé, après avoir été violemment agressé dans la nuit du 1er au 2 février sur la digue de Dunkerque, en marge du bal du Chat Noir qui se tenait au Kursaal.



Ce lundi matin, "la victime n'a plus de fonctions cérébrales", a-t-on appris de source judiciaire.

Agression gratuite ?

Il était environ 1h30, lorsque le carnavaleux et trois autres personnes également déguisées ont été agressés "apparemment sans raison" par un groupe de 6 ou 7 individus qui eux, n'étaient pas grimés.



Le jeune homme, qui est un pompier volontaire, a reçu des coups et s'est retrouvé rapidement à terre. Ses trois amis ont été également été frappés mais aucun d'entre eux n'a été hospitalisé.



Aucune arme n'aurait été utilisée par les agresseurs, selon le parquet de Dunkerque, qui indique que les suspects sont en cours d'identification. Aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment. La brigade de sûreté urbaine de Dunkerque est chargée de l'enquête.



Le bal du Chat Noir, qui a rassemblé plus de 10.000 "masquelours", lançait officiellement comme chaque année la nouvelle saison du Carnaval de Dunkerque.





