Carnaval de Dunkerque : on a testé les meilleures chapelles du coin

"L'esprit chapelle"

Premier rendez-vous de l'après-midi : la. "", lance Pierre. A peine arrivés,opère. Une petite coupe deet la bonne humeur se partage...Depuis 4 ans, le jour de la bande de Dunkerque, Pierre et AudreyIls offrent à boire, à manger et beaucoup d'ambiance. "C'est un moment deet pour moi c'est important de recevoir mes amis, de faire profiter et également de partager ce moment avec eux... Pour moi c'est vraiment important", explique Pierre.Pour ces carnavaleux, cette chapelle n'est que"On a énormément de copains qui font chapelle aujourd'hui donc on va voguer de chapelle en chapelle", explique ce carnavaleux. "On va en chapelle, ce soir on fait le bal des acharnés, demain bande de la Citadelle et mardi bande de Rosendaële."Nous quittons cette chapelle pour poursuivre notre après-midi. Rendez-vous avecdirection la chapelle de José. Autre chapelle, autre ambiance. Ici, des musiciens à l'esprit familial et qui chantent avec leurs tripes.", explique l'un d'entre eux. "C'est le partage le plus important ! Et surtout avec des bons amis comme ça, c'est la convivialité et c'est la richesse du carnaval !"", ajoute José. "" Ces carnavaleux ont chanté toute l'après-midi et il chanteront encore jusqu'à la fin des Trois Joyeuses...