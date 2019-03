Carnaval de Dunkerque : qui sont les musiciens de la bande de Dunkerque ?

Carnaval de Dunkerque : qui sont les musiciens de la bande ?

Carnaval de Dunkerque 2019 Quelques photos de la bande de Dunkerque! Merci à Musicograph 🎶

C'est une journée qu'ils attendent tous les ans avec impatience. Celle où on enfile. "Forcément, ça fait quelque chose... On a des paillettes dans les yeux, des noeuds dans le ventre", lance l'un d'eux.Marc Cassez est le chef des fifres. Un passionné de musique, un fou de carnaval. ". C'est dans mon coeur, j'aime ces choses qu'on partage avec les gens, cette convivialité avec tout le monde...", résume le musicien.Au départ de la bande, c'est un mélange d'excitation et de concentration. Lessont protégés, encerclés par un cordon de sécurité. Un groupe emmené par Pascal Bonne, alias, le tambour major qui fait office de chef d'orchestre.Habillé en costume de grognard napoléonien, c'est lui qui mène la clique et donc la bande en entier. Un poste très convoité. "Les gens ne s'imaginent pas, mais, assure-t-il. Sans musiciens, il n'y a pas de carnaval et sans carnavaleux, il n'y a pas de carnaval."Cinq heures de bande en musique : une mécanique bien rodée avec ses propres codes. "puis les fifres et tambours commencent à jouer, explique Marc Cassez. En tant que chef fifres, je fais des signes pour que les morceaux s'enchaînent. Une fois que le tambour major lève sa cane, le chef cuivres attaque un morceau".Mais surtout, c'est à CôBoont’che que revient l'immense privilège de. Une folle journée pour ces musiciens sans qui la bande n'aurait pas la même couleur.