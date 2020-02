Le carnaval de Dunkerque et son “bal des noirs” : une trace de la colonisation pour Arte

Pratique raciste

Antoine Griezmann déguisé en basketteur noir : mais c’est quoi en fait le "blackface" ? pic.twitter.com/e90Vogyhzr — Brut FR (@brutofficiel) December 19, 2017

Voilà de quoi relancer une polémique qui dure depuis 2018. Le Carnaval de Dunkerque, et son célèbre "bal des Noirs" viennent d'être -à nouveau- mis au devant de la scène, une allusion repérée par la Voix du Nord . Cette fois-ci, c'est au tour de la chaîne franco-allemande Arte qui signe un reportage en trois parties intitulé "Décolonisation" qui associe des images de carnavaliers grimés en personnes noires avec un discours de François Fillon expliquant lors d'un meeting que, "la France n’est pas coupable d’avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Nord".Déjà en 2018, le "bal des Noirs" avait été dénoncé par de nombreuses associations anti-racistes et s'était déroulé sous protection policière. À l'époque, Patrick Vergriete, le maire de Calais avait dénoncé un "délirant réquisitoire", défendant le carvanal comme, "le nec plus ultra de la caricature". Pas de racisme selon lui donc. Pourtant, malgré la légitimation "folklorique", cette pratique, nommée le "blackface". Pour le comprendre, il est nécessaire de revenir un peu en arrière dans l'histoire.Au XIXe siècle, les "Minstrel Shows", des spectacles mêlant "danse, musique et scènes comiques" grimaient ses comédiens de noir afin de se moquer des Africains, de les tourner en ridicule. Comme l'explique Marie-Claire , quand il est utilisé de manière "esthétique" ou "festive", -comme ça semble être l'objectif lors du carnaval de Dunkerque-, le blackface est une forme "d'appropriation culturelle". Ce concept désigne, "le fait de réduire une culture non-caucasienne, qui n'est pas la sienne, à ses coiffures, tenues ou couleur de peau parfois associées comme autant d'accessoires ou déguisements à décliner".Plusieurs célébrités, sportives ou encore politiques ont vu ressortir des images de "blackface", provoquant systématiquement un tollé dans l'opinion publique. En 2017, le footballeur français Antoine Griezmann avait publié sur les réseaux sociaux une photo de lui, déguisé un basketteur et grimé en...noir. En septembre dernier, c'était au tour d'une photo du Premier ministre canadien Justin Trudeau de ressortir. Datant de 2001, elle le montre, le visage peint en marron, pour ressembler à Aladdin. Chaque fois, la polémique a soulevé l'opinion publique.Alors, en 2020 on arrête ?