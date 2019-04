Casting : des figurants recherchés à Dunkerque pour un film avec Vanessa Paradis, Ramzy et François Damiens

Le film s'appellera "Cette musique ne joue pour personne". Et son casting attise d'ores et déjà la curiosité :...Il racontera l'histoire d'une bande d'amis, animée par une passion pour l'art et le théâtre. "C'est une comédie qui parle du poème que chacun porte en soi", explique son réalisateur Samuel Benchetrit au Figaro . Le tournage devrait avoir lieu en juin prochain àD'ores et déjà, le réalisateur cherche des figurants. Un casting est organisé pour trouver :– Des jeunes filles et garçons entre 16 et 18 ans. Casting le mercredi 10 avril entre 11h et 18h à l’hôtel de ville de Dunkerque.– Des hommes de plus de 1,90m pour jouer des dockers. Casting le jeudi 11 avril mêmes heures et même endroit.Voici le mail des organisateurs de ce casting : nostarscasting@gmail.com