Casting : la saison 3 de “Baron noir” avec Kad Merad cherche des figurants à Dunkerque

Ville de Dunkerque NOUVELLE RECHERCHE DE FIGURANTS 🎬 pour la série LÆTITIA et la saison 3 de BARON NOIR

Vous êtes un adepte de la série "Baron noir" de Canal+, ses petits arrangements et ses enjeux politiques ? Pour le tournage de la saison 3 à Dunkerque avec notamment, la production recherche plusieurs profils de figurants.Alors que vous soyez, si vous êtes âgé deavec un, votre profil rentre dans les cases ! Il s'agirait de jouer un petit rôle pour un tournage prévu(rémunération au tarif syndical).Pour postuler, munissez-vous de(portrait et en pied), d'unet d'uneque vous pouvez envoyer au directeur de casting sur le site figurants.com . A noter que ceux qui sont déjà venus pour les castings des deux premières saisons de la série n'ont pas à postuler une nouvelle fois, la production a conservé leur profil.Car ce n'est pas la première fois que la fiction est en tournage dans le Nord :. Un récit politique où il est question de crise industrielle, d'éducation et de déficit avec Kad Merad dans la peau d'un homme politique ambitieux de Dunkerque.