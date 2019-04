Casting : la saison 3 de la série “Baron noir”, avec Kad Merad, cherche des figurants

Baron Noir - Bande Annonce CANAL+ [HD]

Vous connaissez la série "Baron noir" de Canal+, ses petits arrangements et ses enjeux politiques ? Pour le tournage de la saison 3 à Dunkerque et à Lille avec notamment Kad Merad, François Morel et Anna Mouglalis, la production recherche plusieurs profils de figurants. Ils joueront des rôles de "politiciens, journalistes, militants", précise la petite annonce.Pour postuler, il faut avoir entre 18 et 88 ans. Il faut envoyer une photo (portrait/pied) à l'adresse mail castingnordjulien@gmail.com en indiquant vos nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone et ville de résidence. Tournage prévu de mi-mai à mi-juin. (rémunération au tarif syndical).Baron noir est une série très "dunkerquoise". Les deux premières saisons s'y déroulaient en grande partie. Avec notamment Kad Merad en député-maire de la ville.La saison 3 de Baron noir sera diffusé sur Canal + au plus tôt à la fin de l'année 2019.​​​​​​​