Réalisée par Mike Zonnenberg & Mehdi Ortelsberg - Publié le 09/07/2019 à 11:54 , mis à jour le 09/07/2019 à 12:56

Pour bien démarrer les vacances, plongez dans une web-série hilarante au rythme effréné tournée dans les Hauts-de-France !

"Les Chicons à Dunkerque", une série humoristique en 6 x 2 minutes

Léo et Paul sont inséparables. Entre foot de rue, bastons, baraques à frites et courses de caddies, ils vivent la vie simple de deux amis, un peu glandeurs, un peu rêveurs, très partageurs et jamais méchants. Alors, quand ils gagnent un concours de baby-foot, ils décident de s'offrir un week-end, direction la plage à Dunkerque. Seulement, rien ne va se passer comme prévu...